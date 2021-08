Covid oggi Lombardia, 200 contagi. A Milano 47 nuovi casi

Sono 200 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.489 tamponi con un indice di positività dell'1,9%. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 33.880. In terapia intensiva sono ricoverate 43 persone, 2 in più di ieri, e negli ospedali della regione 320 persone, 9 in più nelle ultime 24 ore.

Sono 47 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 21 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi casi sono 12, a Brescia 29, a Como 14, a Cremona 17, Lecco 1, a Lodi 7, a Mantova 18, a Monza e Brianza 8, Pavia 4, a Sondrio 6 e a Varese 25.