Covid oggi Lombardia, 20.311 contagi e 246 morti: bollettino della settimana

Sono 20.311 i nuovi contagi da Coronavirus nel bollettino di oggi dell'ultima settimana, dal 16 al 22 dicembre 2022, in Lombardia, secondo gli ultimi dati Covid-19. In sette giorni ci sono stati 246 morti che porta il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia a 44.489 vittime. Nell'ultima settimana i tamponi sono stati 161.975, per un tasso di positività del 12,5%. Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 22 dicembre, ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, numero invariato rispetto alla settimana precedente e scendono i ricoverati Covid in area medica, a quota 1.274.