Covid oggi Lombardia, 21.329 contagi e 77 morti. A Milano 6.522 casi

Sono 21.329 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77 morti in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 175.870 tamponi, di cui è risultato positivo il 12,1%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.958 in Lombardia. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: nelle terapie intensive sono 252, 2 meno di ieri; nei reparti ordinari 3.164, 100 meno di 24 ore fa.

Sono 6.522 i nuovi casi Covid a Milano, di cui 2.371 nella città capoluogo. Seguono Brescia con 2.940 contagi, Bergamo (+1.950), Monza e Brianza (+1.849), Varese (+1.860), Como (+1.277), Pavia (+1.152) e Mantova (+1.072). Incremento a tre cifre nelle altre province lombarde: Cremona +865, Lecco +509, Lodi +408 e Sondrio +295.