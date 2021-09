Covid oggi Lombardia, 220 contagi e 3 morti: a Milano 35 casi

Sono 220 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella città di Milano sono 35 i nuovi casi positivi. 15.008 i tamponi effettuati. In terapia intensiva i ricoverati sono 62 (+2), i ricoverati non in terapia intensiva 416 (+4), il totale complessivo è di 33.956.

I nuovi casi per provincia: Milano: 71 (di cui 35 a Milano città); Bergamo: 13; Brescia: 33; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 1; Monza e Brianza: 8; Pavia: 8; Sondrio: 1; Varese: 62.