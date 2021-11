Covid oggi Lombardia, 2.207 contagi e 13 morti. A Milano 301 casi

Sono 2.207 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia oggi, 24 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore si registrano 13 decessi che portano il totale di vittime dall'inizio della pandemia a 34.311. I tamponi effettuati sono 113.920 mentre il rapporto positivi/test sale all'1,9%. In crescita i ricoveri in terapia intensiva: sono 72 (+5) mentre calano i ricoverati non in terapia intensiva: sono 729 (-7).

Sono 737 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 301 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 136 nuovi casi, a Brescia 261, a Como 140, a Cremona 128, a Lecco 55, a Lodi 42, a Mantova 72, a Monza 220, a Pavia 108, a Sondrio 51, a Varese 177.