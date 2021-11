Covid oggi Lombardia, 2.302 contagi e 12 morti. A Milano 846 nuovi casi

Sono 2.302 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 25 novembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti per complicazioni legate al Covid nella Regione. I tamponi effettuati sono 143.541, per un indice di positività dell'1,6%. Il totale dei decessi è di 34.323, con un aumento di 12 rispetto a ieri. In ospedale sono ricoverate 740 persone (+11) e in in terapia intensiva 74 (+2).

Sono 846 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 353 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 86, a Brescia 260, a Como 115, a Cremona 130, a Lecco 60, a Lodi 34, a Mantova 84, a Monza e Brianza 245, a Pavia 81, a Sondrio 34 e a Varese 240.