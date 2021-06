Covid oggi Lombardia, 255 contagi e 13 morti. A Milano 69 nuovi casi

Sono 255 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. Secondo i dati della Protezione Civile, i guariti e i dimessi dagli ospedali sono 193, mentre gli attualmente positivi scendono di 49 unità a 18.456. Prosegue il calo dei ricoverati. In terapia intensiva i pazienti Covid sono scesi a 118, 4 in meno di ieri. Negli altri reparti sono in tutto 633, 27 in meno di ieri. Milano conta 69 nuovi casi, Bergamo 38, Varese 35, Monza e Brianza 33, Brescia 24 e Pavia 18.