Covid oggi Lombardia, 277 contagi e 7 morti: bollettino 3 giugno

Sono 277 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 7 morti, portando così a 33.637 il totale di decessi dall'inizio della pandemia. Dei 277 nuovi casi, 27 sono 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono 14.750 (di cui 11.323 molecolari e 3.427 antigenici) per un totale di 10.766.438, mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta all'1,8%.

I pazienti guariti/dimessi sono 781.208 (+494), di cui 2.161 dimessi e 779.047 guariti. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 193 (-14) mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 942 (-38).

Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di cui 24 a Milano città, rende noto la Regione Lombardia. A Bergamo si registrano 46 nuovi casi, a Brescia 62, a Como 14, a Cremona 5, a Lecco 13, a Lodi 7, a Mantova 19, nella provincia di Monza e Brianza 6, a Pavia 13, a Sondrio 19 e a Varese 13.



"Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca", fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di oggi sul coronavirus in Lombardia. "Non abbassiamo la guardia - prosegue Fontana - continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".