Sono 2.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 17 morti, portando così a 42.189 il totale di vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 21.037 con un tasso di positività al 14,13%. I ricoverati con sintomi sono 686, mentre in terapia intensiva i ricoveri salgono a 22, uno in più di ieri.