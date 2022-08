Covid oggi Lombardia, 2.975 contagi e 44 morti. A Milano 559 casi

Sono 2.975 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia oggi, 12 agosto 2022, secondo il bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 23.125, per un tasso di positività del 12,8%. I morti sono stati 44, per un totale di 41.919 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 1.010 (-45) mentre quelli in terapia intensiva 28 (-13). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 728 di cui 559 a Milano città. A Bergamo 284, a Brescia 490, a Como 137, a Cremona 164, a Lecco 94, a Lodi 94, a Mantova 206, a Monza e Brianza 211, a Pavia 195, a Sondrio 71 e a Varese 236.