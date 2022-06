Covid oggi Lombardia, 3.043 contagi e 11 morti. A Milano città 594 casi

Sono 3.043 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti per un totale dall'inizio della pandemia di 40.798. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.301 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 22,8%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 780 persone (+39) e in terapia intensiva 14 (-1).

In provincia di Milano sono 1.176 i nuovi positivi, di cui 594 a Milano città, a Bergamo 134, a Brescia 439, a Como 124, a Cremona 97, a Lecco 76, a Lodi 84, a Mantova 43, a Monza e Brianza 295, a Pavia 227, a Sondrio 29 e a Varese 150.