Covid oggi Lombardia, 306 contagi e 3 morti. A Milano e hinterland 106 nuovi casi

Sono 306 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti. Il tasso di positività è allo 0,4% con 61.739 tamponi processati. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di ieri. I ricoverati negli altri reparti per il Covid salgono a 333, 8 in più di ieri.

A Milano e provincia si contano 106 casi, di cui 29 a Milano città. A Monza sono 48, a Bergamo 37, a Brescia 41. Numeri più bassi a Varese, dove sono 16 i nuovi casi, 8 a Como, 12 a Cremona, 3 a Lecco, 1 a Lodi, 4 a Mantova, 18 a Pavia e uno solo a Sondrio.