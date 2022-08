Covid oggi Lombardia, 3.099 contagi e 20 morti: bollettino 25 agosto

Sono 3.099 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 25 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I tamponi effettuati sono stati 20.929, per un tasso di positività del 14,8%. I morti sono stati 20, per un totale di 42.154 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 757 (+4) mentre quelli in terapia intensiva 23 (+1).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 837 di cui 294 a Milano città. A Bergamo 297, a Brescia 489, a Como 208, a Cremona 116, a Lecco 97, a Lodi 65, a Mantova 167, a Monza e Brianza 267, a Pavia 168, a Sondrio 66 e a Varese 240.