Covid oggi Lombardia, 32.677 contagi e 121 morti. A Milano 9.941 nuovi casi

Sono 32.677 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri 121 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.378 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 202.298 tamponi con un tasso di positività al 16,1%.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276, 5 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503, 216 in meno da ieri.

Sono 9.941 i positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 3.772 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.026 nuovi casi, a Brescia 4.187, a Como 1.712, a Cremona 1.252, a Lecco 791, a Lodi 693, a Mantova 1.542, a Monza 2.635, a Pavia 1.837, a Sondrio 540 e a Varese 2.629.