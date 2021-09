Covid oggi Lombardia, 345 contagi e 6 morti: a Milano 56 casi

Sono 345 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti. 56 i nuovi casi a Milano città. 63.638 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono lo 0,5% del totale. I tamponi complessivi sono fino ad oggi 14.904.772. Le persone in terapia intensiva 56 (-6), i ricoverati non in terapia intensiva 393 (+4), il totale complessivo dei decessi è di 34.032. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 111 (di cui 56 a Milano città); Bergamo: 28; Brescia: 44; Como: 25; Cremona: 5; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 10; Monza e Brianza: 14; Pavia: 28; Sondrio: 3; Varese: 57.