Covid oggi Lombardia, 360 contagi e 2 morti. A Milano e hinterland 85 nuovi casi

Sono 360 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 17 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 40.119 tamponi con un tasso di positività allo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti, che sono 427, 10 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più, per un totale di 59. Tra le province con un numero più alto di nuovi casi Varese a 97, Milano a 85 con l'hinterland, 35 in città, Brescia a 44 e Monza e Brianza a 21.