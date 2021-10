Covid oggi Lombardia, 432 contagi e nessun morto. A Milano 50 nuovi casi

Sono 432 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 ottobre in Lombardia secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 106.211 tamponi, di cui 83.218 antigenici rapidi con un tasso di positività calcolato allo 0,4%. Calano i ricoverati, sia in area medica dove sono 287, 10 in meno da ieri, sia in terapia intensiva pari a 55, uno in meno da ieri.

Sono 50 i nuovi casi positivi a Covid, registrati da ieri nella città di Milano, informa ancora la Regione.