Covid oggi Lombardia, 435 contagi e 6 morti. A Milano 121 nuovi casi

Sono 435 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 6 per un totale di 33.962 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 58.684 tamponi con un tasso di positività dello 0,7%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 436 persone, 20 in più di ieri, e in terapia intensiva 60, in calo di 2 unità da ieri. Sono 121 i nuovi positivi al Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 40 in città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia a Bergamo sono 42, a Brescia 75, a Como 13, a Cremona 17, a Lecco 6, a Lodi 7, a Mantova 21, a Monza e Brianza 36, a Pavia 28, a Sondrio 8 e a Varese 31.