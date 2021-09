Covid oggi Lombardia, 438 contagi e 5 morti: bollettino 29 settembre

Sono 438 i contagi da covid 19 in Lombardia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino. Si tratta dello 0,7% dei 54.880 tamponi. Nelle ultime 24 ore ci sono state cinque vittime, ma sono diminuiti i ricoverati nei reparti (-9), che sono in tutto 384. In terapia intensiva i pazienti Covid sono 58, due in più di ieri.

Nessun nuovo caso si registra a Lodi e provincia. In provincia di Milano ce ne sono 125 di cui 53 in città.