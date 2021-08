Covid oggi Lombardia, 447 contagi e 5 morti. A Milano 111 nuovi casi

Sono 447 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state 33.914. I tamponi eseguiti sono stati 34.590. Negli ospedali lombardi sono ricoverate con sintomi 332 persone, una in più di ieri, e in terapia intensiva 45, tre in più nelle ultime 24 ore.

Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus, registrati in provincia di Milano da ieri. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi positivi in provincia di Brescia sono 75, a Varese 16, a Monza e Brianza 41, a Como 37, a Bergamo 41, a Pavia 9, a Mantova 22, a Cremona 17, a Lecco 16, a Lodi 15 e a Sondrio 14.