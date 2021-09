Covid oggi Lombardia, 478 contagi e 8 morti. A Milano 146 nuovi casi

Sono 478 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 8 per un totale da inizio pandemia di 34.012 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono stati 66.355. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 401 persone, 13 in meno di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 58, due in meno di ieri.

In provincia di Milano sono 146 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 73, a Varese 74, a Monza Brianza 38, a Como 15, a Bergamo 36, a Pavia 35, a Mantova 8, a Cremona 15, a Lecco 5 e a Lodi e Sondrio 9.