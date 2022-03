Covid oggi Lombardia, 4.791 contagi e 18 morti. A Milano 1.662 nuovi casi

Sono 4.791 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti che porta il totale delle vittime a 38.939 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 46.087 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 10,4%. Nei reparti Covid ordinari ci sono 762 pazienti, 14 meno di ieri; nelle terapia intensive 73, in aumento di uno rispetto a 24 ore fa.

Sono 1.662 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano. In provincia di Brescia si registrano oggi 507 contagi, in quella di Varese sono 442, 409 a Monza e Brianza, 370 a Como, 283 a Bergamo, 196 a Pavia, 187 a Mantova, 157 a Cremona, 145 a Lecco, 108 a Sondrio e 93 a Lodi.