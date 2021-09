Covid oggi Lombardia, 488 contagi e 5 morti. A Milano città 50 casi

Sono 488 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Il tasso di positività nella Regione è allo 0,9%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 414 persone, due in più di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 60 persone, una meno di ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 34.004.

Sono 137 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 50 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 30, a Brescia 57, a Como 15, a Cremona 12, a Lecco 8, a Lodi 14, a Mantova 18, a Monza e Brianza 68, a Pavia 19, a Sondrio 13 e a Varese 72.