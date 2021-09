Covid oggi Lombardia, 510 contagi: 43 nuovi casi a Milano

Sono 510 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 settembre in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto, secondo quanto reso noto dalla Regione. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così 33.937. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: sono 54 (-2), mentre a fronte di 58.238 tamponi effettuati, il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,8%. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono invece a 384 (+9).

Sono 121 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano, di cui 43 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si contano 37 casi, a Brescia 58, a Como 19, a Cremona 24, a Lecco 10, a Lodi 13, a Mantova 31, a Monza 39, a Pavia 36, a Sondrio 3 e a Varese 89.