Covid oggi Lombardia, 51.587 contagi e 47 morti. A Milano 16.879 nuovi casi

Sono 51.587 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 47 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 214.700 tamponi con un rapporto positivi/test che si attesta al 24,03%. Da inizio pandemia i morti sono stati 35.240.

I ricoverati in area medica sono 2.420, 180 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 226, per un totale di 2.646 pazienti ricoverati.

Sono 16.879 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 4.625 nuovi casi, a Brescia 6.140, a Como 2.688, a Cremona 1.533, a Lecco 1.688, a Lodi 1.503, a Mantova 1.604, a Monza 5.396, a Pavia 2.708, a Sondrio 714, a Varese 4.485.