Covid oggi Lombardia, 5.347 contagi e 20 morti: bollettino 13 maggio

I dati della Regione: tasso di positività 14%, -35 ricoverati e +1 in terapia intensiva

Sono 5.347 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 maggio 2022, in Lombardia a fronte di 37.994 tamponi, con un tasso di positività 14%. I ricoverati in area medica sono 953 (-35) e restano sotto quota 1.000, mentre in terapia intensiva ci sono 36 pazienti (+1). I decessi sono 20 nelle ultime 24 ore.

A Milano provincia ci sono 1.663 di cui 689 a Milano città. A Bergamo sono 519 i casi, a Brescia 643. Quanto alle altre province, Como 376; Cremona 160; Lecco 220; Lodi 117; Mantova 181; Monza e Brianza 520; Pavia 307; Sondrio 83; Varese 386.