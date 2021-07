Covid oggi Lombardia, 564 contagi e 3 morti: bollettino 21 luglio

Sono 564 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 luglio. Registrati inoltre altri tre morti. 37.062 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,5%. Il totale dei decessi nella Regione è di 33.813 da inizio pandemia. Diminuisce il numero di ricoverati: in terapia intensiva ci sono 28 pazienti, tre meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 132, quattro meno di ieri.

In particolare, sono 257 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 154 nella città capoluogo. Seguono le province di Varese, che fa registrare oggi 50 nuovi contagi, e quelle di Brescia e Monza e Brianza, con rispettivamente 38 e 36 nuovi positivi. Sono 31 i nuovi contagi registrati in provincia di Como, 27 in quella di Bergamo e 25 a Cremona. Incremento a doppia cifra anche a Mantova (+19), Pavia (+15) e Lodi (+13). Le province lombarde che registrano il minor numero di nuovi positivi a Sars-Cov-2 sono Lecco (+2) e Sondrio (+1).