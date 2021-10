Covid oggi Lombardia, 570 contagi e 3 morti. A Milano 185 nuovi casi

Sono 570 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 28 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti. I tamponi effettuati sono 129.733 con un rapporto positivi/tamponi pari allo 0,4%. Sono 45 i ricoveri in terapia intensiva , 3 in meno, e quelli non in terapia intensiva che sono 300, 12 in meno da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 34.148 .

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 185, Varese a 95, Brescia a 58 e Pavia a 32.