Covid oggi Lombardia, 586 contagi e 3 morti. A Milano e hinterland 190 nuovi casi

Sono 586 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, martedì 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Sono stati 36.010 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,6%. Da inizio pandemia ci sono stati 33.830 decessi nella Regione. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid ordinari che a oggi sono 237, 27 in più di ieri. Stabile a 32, invece, il numero di pazienti in terapia intensiva.

Sono 190 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 74 nella città capoluogo. Sono 72 i nuovi positivi di oggi nelle province di Brescia e di Varese. Seguono Bergamo con 57, Monza e Brianza con 48, Mantova con 32, Como con 31 e Pavia con 23. Incrementi più ridotti nelle province di Lodi, 10 in più, Cremona e Lecco, entrambe con 9 nuovi casi e Sondrio, dove sono solo 2.