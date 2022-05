Covid oggi Lombardia, 6.157 casi e 12 morti: a Milano 1.888 contagi

I dati della regione per l'11 maggio

Sono 6.157 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti, per un totale di 40.198 decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi 37, 1 più di ieri; mentre cala quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 1.044, 42 meno di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.888, di cui 777 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+773), Monza e Brianza (+571), Bergamo (+569), Varese (+523), Como (+403), Pavia (+349), Lecco (+236), Mantova (+219), Cremona (+177), Lodi (+130) e Sondrio (+122).