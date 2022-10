Covid oggi Lombardia, 6.216 contagi e 22 morti: a Milano 668 casi

Sono 6.216 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 22 morti. A Milano i nuovi casi sono 668. 38.317 i tamponi effettuati, i nuovi positivi sono il 16,2%. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 43.012.

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+1), in calo i pazienti negli altri reparti (1.155, -9). Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 1.839, Bergamo 464, Brescia 685, Como 453, Cremona 223, Lecco 215, Lodi 147, Mantova 284, Monza e Brianza 592, Pavia 401, Sondrio 101 e Varese 694.