Covid oggi Lombardia, 676 contagi e 4 morti: bollettino 14 agosto

Sono 676 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 4 decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 33.856.

Lieve aumento in Lombardia dei ricoverati per Covid nelle terapie intensive: sono 36, tre in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 353, ieri erano 299 (+54), secondo i dati forniti da Regione Lombardia.

I 676 nuovi casi di positivi al Covid sono distribuiti in tutte le province lombarde. In particolare si registrano a Milano 144 casi, Bergamo 42, Brescia 82, Como 45, Cremona 36, Lecco 9, Lodi 9, Mantova 39, Monza e Brianza 54, Pavia 45, Sondrio 12 e Varese 99.