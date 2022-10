Covid oggi Lombardia, 6.803 contagi e 28 morti: bollettino 21 ottobre

Sono 6.803 i contagi da Coronavirus in Lombardia oggi, 21 ottobre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 28 morti. I tamponi effettuati sono stati 36.207, per un indice di positività del 18,7%%. I decessi in totale dall'inizio pandemia di 42.898. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 1.176 positivi (-5) e in terapia intensiva 17 (-3).

In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.998, di cui 748 a Milano città, a Bergamo 569, a Brescia 829, a Como 481, a Cremona 298, a Lecco 243, a Lodi 161, a Mantova 264, a Monza e Brianza 586, a Pavia 374, a Sondrio 158 e a Varese 700.