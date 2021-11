Sono 682 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 novembre in Lombardia secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, che fanno salire a 34.172 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. E' pari a 143.223 il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un rapporto tamponi/positivi che si attesta allo 0,4%. Crescono i ricoveri: in terapia intensiva sono 49 (+1) mentre quelli in reparto sono 317 (+24).