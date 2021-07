Covid oggi Lombardia, 702 contagi: bollettino 28 luglio

Sono 720 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.819 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 38.289 tamponi, per un tasso di positività dell'1,8%, in linea con quello di ieri (1,7%).

Le persone ricoverate nei reparti Covid ordinari sono 194, 14 più di ieri; nelle terapie intensive 29, come ieri. Sono 230 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 101 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Varese con 76 nuovi contagi, Mantova con 70, Cremona con 59, Brescia con 58, Como con 56, Bergamo con 47, Pavia con 24, Monza e Brianza con 23, Lodi con 22, Lecco con 6 e Sondrio con 4.