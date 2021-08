Covid oggi Lombardia, 723 contagi e 2 morti: bollettino 31 agosto

Sono 7233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 agosto in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 2 morti, con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale 33.917. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 52.393, per un totale di 13.548.489, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 45 (-3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 353 (+12).

Sono 238 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di cui 85 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si contano 55 casi, a Brescia 112, a Como 23, a Cremona 23, a Lecco 23, a Lodi 17, a Mantova 32, nella provincia di Monza e Brianza 50, a Pavia 35, a Sondrio 14 e a Varese 56.