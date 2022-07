Covid oggi Lombardia, 7.669 contagi e 37 morti: bollettino 28 luglio

Sono 7.669 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 37 decessi.

I tamponi effettuati sono stati 42.006, per un indice di positività del 18,2%. In totale 41.463 decessi in Lombardia dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.529 (-21) e quelli in terapia intensiva 49 (-9).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.149, di cui 756 a Milano città, a Bergamo 796, a Brescia 1.125, a Como 361, a Cremona 302, a Lecco 212, a Lodi 234, a Mantova 416, a Monza e Brianza 677, a Pavia 527, a Sondrio 89 e a Varese 553.