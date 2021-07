Covid oggi Lombardia, 777 contagi e 4 morti: bollettino 31 luglio

Sono 777 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. 33.827 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 39.400. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 206, cinque in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri.

Sono 231 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 37, a Varese 161, Monza e Brianza 47, a Como 63, a Bergamo 57, a Pavia 28, a Mantova 46, a Cremona 30, a Lecco 8, a Lodi 15 e a Sondrio 3.