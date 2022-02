Covid oggi Lombardia, 8.395 e 75 morti: a Milano 1.044 casi

Sono 8.395 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Registrati inoltre altri 75 morti. A Milano città i nuovi casi sono 1.044. 102.963 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'8,1%, in calo rispetto a ieri quando era dell'8,9% con 9.374 nuovi casi. Secondo quanto riporta il bollettino della Regione diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva, oggi 182, 10 meno di ieri, e i ricoverati nei reparti Covid ordinari: 2.272, 121 meno. Sale invece il numero di decessi: sono oggi 75 (ieri 29), per un totale di 37.867 morti nella regione da inizio pandemia.

Più in dettaglio, sono 2.673 i nuovi positivi a Sars-CoV-2 nella provincia di Milano, di cui 1.044 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.032 nuovi contagi. Incremento a tre cifre in tutti gli altri territori della Lombardia: Varese +714; Bergamo +780; Monza e Brianza +617; Como +579; Pavia +477; Mantova +453; Cremona +312; Lecco +210; Lodi +162 e Sondrio +129.