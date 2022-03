Covid oggi Lombardia, 8.555 contagi e 26 morti. A Milano 2.893 casi

Sono 8.555 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 18 marzo 2022, in Lombardia. Secondo i dati diffusi dal bollettino Covid della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 68.151, per un indice di positività del 12,5%. I morti sono stati 26, per un totale dall'inizio della pandemia di 39.026. Negli ospedali della regione sono ricoverati 858 pazienti (+14) e quelli in terapia intensiva sono stabili a 58.

Sono 2.893 i nuovi positivi in provincia di Milano, di cui 1.415 a Milano città, a Bergamo 553, a Brescia 918, a Como 519, a Cremona 261, a Lecco 325, a Lodi 143, a Mantova 344, a Monza e Brianza 767, a Pavia 454, a Sondrio 123 e a Varese 853.