Covid oggi Lombardia, 95 contagi e un morto: bollettino 12 luglio

Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da ieri i guariti sono stati 542. I positivi nella Regione al momento sono 7.628. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 8.701 con un tasso di positività dell'1%. Negli ospedali della Regione sono ricoverate 128 persone, 4 in più di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 36, una in meno. Da inizio pandemia le vittime sono state 33.800 in Lombardia.

Sono 30 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 23 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi a Bergamo sono 6, a Brescia 7, a Como 2, a Cremona 8, a Lodi 7, a Mantova 2, a Pavia 3 e a Varese 13. Nessun nuovo caso, invece, a Sondrio, Lecco e Monza e Brianza.