Covid oggi Lombardia, 972 contagi e 4 morti: bollettino 23 maggio

Sono 972 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 23 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 11.425 tamponi, con un tasso di positività dell'8,5%. Stabili a 34 i ricoveri in terapia intensiva; in calo a 744 quelli negli altri reparti (-26).

I nuovi casi in provincia di Milano sono 331, di cui 187 a Milano città. Quanto alle altre province, Bergamo: 69; Brescia: 170; Como: 42; Cremona: 26; Lecco: 17; Lodi: 22; Mantova: 26; Monza e Brianza: 90; Pavia: 60; Sondrio: 5; Varese: 60.