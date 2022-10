Covid oggi Lombardia, 9.979 contagi e 26 morti: a Milano 1.025 casi

Sono 9.979 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 25 ottobre. Si registrano inoltre altri 26 morti. I nuovi casi a Milano città sono 1.025. 57.217 i tamponi effettuati, dai quali è risultato positivo il 17,4%. Il tasso di positività è quindi in aumento rispetto a ieri, quando era del 13,3%. 42.990 i decessi nella regione da inizio pandemia. Stabile a 21 il numero dei pazienti in terapia intensiva; mentre diminuisce leggermente quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.164, 8 meno di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.910. Si registrano oltre mille nuovi contagi anche nelle province di Brescia (+1.175) e Varese (+1.088). Seguono Monza e Brianza, con 874 nuovi casi, Bergamo con 837, Como (+642), Pavia (+590), Mantova (+484), Cremona (+383), Lecco (+373), Lodi (+244) e Sondrio (+179).