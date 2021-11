Covid oggi Marche, assessore positivo: giunta in isolamento

Positivo al Covid un assessore regionale marchigiano. L'intera giunta si è messa in isolamento volontario. "A seguito della rilevata positività al virus Sars-Cov-19 di un assessore, emersa al termine della riunione di giunta che si è svolta questa mattina - si legge nella nota della Regione -, il presidente, gli assessori, il capo di Gabinetto e il segretario Generale della regione Marche hanno ritenuto opportuno, a partire da oggi, porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente".