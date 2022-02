Covid oggi Marche, rischio zona arancione da lunedì

Marche a rischio zona arancione, dopo la 'pausa' della settimana scorsa in cui non si sono registrati cambi di colore nelle Regioni, da lunedì la regione potrebbe passare dalla zona gialla a quella arancione. Il dato dell'occupazione delle terapie intensive è al 26,3% il più alto e quello dell'area medica è al 33%. Numeri da zona arancione, i parametri infatti per il passaggio da gialla a arancione prevedono il 20% di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid e il 30% di posti nei ricoveri ordinari. Da lunedì dunque il possibile cambio di colore. E' quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 3 febbraio, che l'Adnkronos Salute ha potuto visionare.

Ad oggi sono 12 le regioni in zona gialla, 5 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata.