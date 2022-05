Covid oggi New York, livello allerta 'elevato': raccomandate mascherine al chiuso

E' diventato "elevato" il livello di allerta Covid a New York, dove le autorità sanitarie hanno raccomandato fortemente l'uso delle mascherine negli spazi al chiuso, denunciando un notevole incremento di contagi e un aumento della pressione sul sistema ospedaliero. "New York City è passata a un livello di allerta Covid elevato, il che significa che ora è il momento di raddoppiare la protezione di noi stessi e degli altri facendo scelte che possono impedire ai nostri amici, vicini, parenti e colleghi di ammalarsi", ha affermato il commissario per la salute, Ashwin Vasan.

"Come città, abbiamo gli strumenti per attenuare l'impatto di questa ondata, inclusa la distribuzione di test e mascherine", ha aggiunto, precisando che il ritorno al rischio 'basso' dipende dal fatto che tutti "facciano la loro parte".