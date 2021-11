Covid oggi Olanda, torna obbligo mascherine in luoghi pubblici

Nel Paese si stanno ripristinando le misure per combattere la pandemia da coronavirus: pass covid in musei e ristoranti

Torna l'obbligo dell'uso di mascherina negli spazi pubblici in Olanda, dove si stanno ripristinando le misure per combattere la pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Mark Rutte, spiegando che il governo reintrodurrà le regole di distanziamento sociale, estendendo i cosiddetti pass Covid a luoghi come musei e terrazze dei ristoranti. Le autorità olandesi hanno inoltre consigliato il lavoro da casa per almeno metà della settimana e di evitare viaggi nelle ore di punta.

Meno di 2 mesi fa il Paese aveva allentato drasticamente le restrizioni, ma le infezioni sono ora aumentate. "Non sorprenderà nessuno che abbiamo un messaggio difficile. Le infezioni e i ricoveri ospedalieri stanno aumentando rapidamente", ha detto Rutte in conferenza stampa.