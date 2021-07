Covid oggi Piemonte, 122 contagi: bollettino 20 luglio

Sono 122 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. I 122 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico) sono pari allo 0,8% di 16.254 tamponi eseguiti, di cui 10.092 antigenici. Dei 122 nuovi casi, gli asintomatici sono 67 (54,9%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 57 (+ 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1034. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.737332 (+ 16.254 rispetto a ieri), di cui 1.847.711 risultati negativi.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 355.144 (+41 rispetto a ieri).