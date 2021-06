Sono 137 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Nessun morto di Coronavirus da ieri in Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 308. Gli attuali positivi in Piemonte sono 3.020, 71 in meno da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 93, 13 ad Alessandria, 10 nuovi contagi sia a Cuneo che a Novara e 5 a Biella.