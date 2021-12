Covid oggi Piemonte, 1.523 contagi e 2 morti: bollettino 26 dicembre

Sono 1.523 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.822 tamponi, di cui 6.630 antigenici, con un tasso di positività all'11,9%. Da ieri sono guarite 753 persone.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 995, 62 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 86, 6 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.839.